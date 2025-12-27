МО РФ: Военные группировки «Центр» развернули российский флаг в Димитрове

Российские военные группировки «Центр» развернули триколор во взятом под контроль Димитрове (украинское название — Мирноград), видео опубликовало Минобороны РФ.

На кадрах один из военнослужащих запечатлен с флагом и в костюме Деда Мороза. Отмечается, что бойцы при поддержке дронов и артиллерии выбили противника из зданий и сооружений, которые использовались как фортификации.

Ранее командующие группировок «Центр» и «Восток» на заседании в одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск сообщили президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль городов Димитров в Донецкой народной республике и Гуляйполе в Запорожской области.