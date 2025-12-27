Реклама

Россия
23:42, 27 декабря 2025Россия

Российский военный в костюме Деда Мороза развернул триколор в Димитрове

МО РФ: Военные группировки «Центр» развернули российский флаг в Димитрове
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Минобороны РФ

Российские военные группировки «Центр» развернули триколор во взятом под контроль Димитрове (украинское название — Мирноград), видео опубликовало Минобороны РФ.

На кадрах один из военнослужащих запечатлен с флагом и в костюме Деда Мороза. Отмечается, что бойцы при поддержке дронов и артиллерии выбили противника из зданий и сооружений, которые использовались как фортификации.

Ранее командующие группировок «Центр» и «Восток» на заседании в одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск сообщили президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль городов Димитров в Донецкой народной республике и Гуляйполе в Запорожской области.

