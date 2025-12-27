Российским учителям направили инструкцию по действиям при агрессивном поведении

Минпросвещения России направило учителям инструкцию по действиям в конфликтах

Министерство просвещения России направило учителям инструкцию по действиям в конфликтных ситуациях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в документе содержатся ключевые правила поведения при агрессивном поведении. В частности, там приводятся причины проявления агрессии, а также рассказывается о том, как педагогам нужно себя вести в случае физической угрозы.

Кроме того, в документе есть практические рекомендации по снижению эмоционального напряжения и организации профилактической работы.

Инструкция была утверждена на заседании Совета по защите профессиональной чести и достоинства педагогов 11 декабря.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская призвала всеми методами пресекать агрессивное поведение школьников. Она отметила, что дети не становятся агрессивными и злыми сразу, они идут к этой точке невозврата постепенно.