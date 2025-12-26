Московский омбудсмен призвала всеми методами пресекать агрессивное поведение школьников

Омбудсмен Ярославская призвала пресекать агрессивное поведение школьников

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская призвала всеми методами пресекать агрессивное поведение школьников. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Она отметила, что дети не становятся агрессивными и злыми сразу, они идут к этой точке невозврата постепенно.

«Нельзя допускать такого поведения подростков. Это надо пресекать всеми педагогическими, психологическими, иногда и медицинскими, если есть какие-то отклонения в психике, методами. И институты все у нас в школе созданы», — пояснила омбудсмен.

Ранее председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил исключать учащихся из школ за нападение на учителя.