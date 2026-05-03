На Украине заявили о залете белорусского воздушного шара с ретранслятором

Демченко заявил о якобы залете белорусского шара с ретранслятором на Украину

Официальный спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко заявил о залете белорусского шара с ретранслятором на территорию страны. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона, трансляция которого велась на YouTube.

«Фактически это ретранслятор, для того чтобы усиливать сигнал для воздушных средств поражения», — сообщил чиновник. По его словам, их якобы использует Россия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Белоруссия ведет «довольно специфичную» активность на границе с Украиной. «Украина готова защищать своих людей, свой суверенитет, и каждый, кого пытаются вовлечь в любую агрессивную активность против Украины, должен это понимать», — подчеркнул политик.