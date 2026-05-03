Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:47, 3 мая 2026Бывший СССР

На Украине заявили о залете белорусского воздушного шара с ретранслятором

Демченко заявил о якобы залете белорусского шара с ретранслятором на Украину
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Broadcast Media / Shutterstock / Fotodom

Официальный спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко заявил о залете белорусского шара с ретранслятором на территорию страны. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона, трансляция которого велась на YouTube.

«Фактически это ретранслятор, для того чтобы усиливать сигнал для воздушных средств поражения», — сообщил чиновник. По его словам, их якобы использует Россия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Белоруссия ведет «довольно специфичную» активность на границе с Украиной. «Украина готова защищать своих людей, свой суверенитет, и каждый, кого пытаются вовлечь в любую агрессивную активность против Украины, должен это понимать», — подчеркнул политик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прибыл в столицу страны ЕАЭС

    Названа причина отказа Зидана возглавить «Реал»

    На Украине заявили о залете белорусского воздушного шара с ретранслятором

    Выжившая после ДТП россиянка создала карту доступных для инвалидов мест Москвы

    Зрители увидели трендовую стрижку блогера и обрадовались собственным лысинам

    Стало известно о планах НАТО по созданию кинопропаганды

    Иран пригрозил США клaдбищeм

    Стоимость строительства мегамоста на Сахалин с материка оценили

    В России перечислили доступные льготы некоторым категориям граждан в 2026 году

    Увеличение количества военных вертолетов США у Дубая увидели со спутника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok