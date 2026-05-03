Бывший СССР
17:39, 3 мая 2026

Санду съездила в Чернобыль и задумалась о ядерной аварии

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду призвала граждан страны выучить правила на случай ядерной аварии. Об этом она заявила в интервью YouTube-каналу Jurnal Politic после поездки в Чернобыль.

По словам Санду, в условиях конфликта на Украине «важно понимать риски и знать, как защитить себя». Она отметила, что инструкция размещена на сайте Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций республики. Так она описала итоги своей поездки в Чернобыль.

26 апреля Майя Санду посетила Киев и Чернобыль. Она приняла участие в памятных мероприятиях по случаю 40-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Представители Киева и Кишинева также обсудили процесс интеграции двух стран в Евросоюз.

