Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:30, 3 мая 2026Мир

Стало известно о планах НАТО по созданию кинопропаганды

The Guardian: НАТО обсуждает создание кинопропаганды в интересах блока
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Grusho Anna / Shutterstock / Fotodom

НАТО обсуждает планы по подготовке пропаганды с представителями киноиндустрии. Об этом пишет The Guardian.

«НАТО проводит закрытые встречи со сценаристами, режиссерами и продюсерами кино и телевидения по всей Европе и США, что вызывает обвинения в том, что альянс стремится использовать искусство для создания "пропаганды" в интересах блока», — утверждается в статье.

Известно, что альянс провел уже три встречи: в Лос-Анджелесе, Брюсселе и Париже. Следующая встреча состоится с членами Гильдии сценаристов Великобритании (WGGB) в Лондоне. Темой обсуждения станет безопасность в Европе и за ее пределами. Отмечается, что НАТО уже направила в гильдию письмо. В нем говорится о реализации трех проектов, которые были вдохновлены, по крайней мере частично, этими беседами.

Как сообщает издание, некоторые представители индустрии относятся к отношениям с НАТО негативно. Так, ирландский сценарист Алан О'Горман назвал запланированную встречу возмутительной и явно пропагандистской. Он заявил, что другие сценаристы, приглашенные на встречу, были также очень оскорблены тем, что произведения искусства будут использоваться в поддержку войны.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на праздновании 9 Мая встретится с лидером страны НАТО. Российский лидер проведет встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прибыл в столицу страны ЕАЭС

    Выжившая после ДТП россиянка создала карту доступных для инвалидов мест Москвы

    Зрители увидели трендовую стрижку блогера и обрадовались собственным лысинам

    Стало известно о планах НАТО по созданию кинопропаганды

    Иран пригрозил США клaдбищeм

    Стоимость строительства мегамоста на Сахалин с материка оценили

    В России перечислили доступные льготы некоторым категориям граждан в 2026 году

    Увеличение количества военных вертолетов США у Дубая увидели со спутника

    Чиновника задержали за охоту на изюбра

    В России объяснили пользу «утилизации» бойцов ВСУ для Минобороны Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok