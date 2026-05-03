The Guardian: НАТО обсуждает создание кинопропаганды в интересах блока

НАТО обсуждает планы по подготовке пропаганды с представителями киноиндустрии. Об этом пишет The Guardian.

«НАТО проводит закрытые встречи со сценаристами, режиссерами и продюсерами кино и телевидения по всей Европе и США, что вызывает обвинения в том, что альянс стремится использовать искусство для создания "пропаганды" в интересах блока», — утверждается в статье.

Известно, что альянс провел уже три встречи: в Лос-Анджелесе, Брюсселе и Париже. Следующая встреча состоится с членами Гильдии сценаристов Великобритании (WGGB) в Лондоне. Темой обсуждения станет безопасность в Европе и за ее пределами. Отмечается, что НАТО уже направила в гильдию письмо. В нем говорится о реализации трех проектов, которые были вдохновлены, по крайней мере частично, этими беседами.

Как сообщает издание, некоторые представители индустрии относятся к отношениям с НАТО негативно. Так, ирландский сценарист Алан О'Горман назвал запланированную встречу возмутительной и явно пропагандистской. Он заявил, что другие сценаристы, приглашенные на встречу, были также очень оскорблены тем, что произведения искусства будут использоваться в поддержку войны.

