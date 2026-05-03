Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:24, 3 мая 2026Мир

Иран пригрозил США клaдбищeм

Советник Хаменеи Резайи пригрозил войскам и кораблям США клaдбищeм
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: U.S. Navy / Handout / Reuters

Советник верховного лидера Ирана Мотджтабы Хаменеи Мохсен Резайи пригрозил войскам и кораблям США клaдбищeм. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Резайи назвал США единственной пиратской страной в мире, у которой есть авианосец. «Наша способность бороться с пиратами ничем не уступает нашей способности топить военные корабли. Приготовьтесь к тому, что ваши корабли и войска окажутся на клaдбищe», — написал чиновник.

Он также провел параллели между вероятной финальной точкой американского личного состава и военных кораблей с крушением американского самолета в Исфахане.

Ранее Yahoo Finance писало, что Белый дом приготовился к долгой блокаде Ормузского пролива. По его словам, в Вашингтоне надеются, что это вынудит Тегеран отказаться от ядерной программы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прибыл в столицу страны ЕАЭС

    Выжившая после ДТП россиянка создала карту доступных для инвалидов мест Москвы

    Зрители увидели трендовую стрижку блогера и обрадовались собственным лысинам

    Стало известно о планах НАТО по созданию кинопропаганды

    Иран пригрозил США клaдбищeм

    Стоимость строительства мегамоста на Сахалин с материка оценили

    В России перечислили доступные льготы некоторым категориям граждан в 2026 году

    Увеличение количества военных вертолетов США у Дубая увидели со спутника

    Чиновника задержали за охоту на изюбра

    В России объяснили пользу «утилизации» бойцов ВСУ для Минобороны Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok