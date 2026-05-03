Иран пригрозил США клaдбищeм

Советник Хаменеи Резайи пригрозил войскам и кораблям США клaдбищeм

Советник верховного лидера Ирана Мотджтабы Хаменеи Мохсен Резайи пригрозил войскам и кораблям США клaдбищeм. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Резайи назвал США единственной пиратской страной в мире, у которой есть авианосец. «Наша способность бороться с пиратами ничем не уступает нашей способности топить военные корабли. Приготовьтесь к тому, что ваши корабли и войска окажутся на клaдбищe», — написал чиновник.

Он также провел параллели между вероятной финальной точкой американского личного состава и военных кораблей с крушением американского самолета в Исфахане.

Ранее Yahoo Finance писало, что Белый дом приготовился к долгой блокаде Ормузского пролива. По его словам, в Вашингтоне надеются, что это вынудит Тегеран отказаться от ядерной программы.