Первым финалистом Кубка Гагарина стал «Ак Барс»

Определился первый финалист Кубка Гагарина, им стал казанский «Ак Барс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Подопечные Анвара Гатиятулина переиграли в полуфинальной серии «Металлург» со счетом 4-1. В пятом матче казанцы оказались сильнее своего соперника в овертайме со счетом 4:3. «Барсы» трижды выходили вперед усилиями Алексея Пустозерова, Артема Галимова и Дмитрия Яшкина. «Металлург» сравнивал счет благодаря голам Дерека Барака, Никиты Михайлиса и Валерия Орехова. Решающая шайба в середине первого овертайма оказалась на счету Александра Барабанова.

В другой паре «Авангард» ведет у «Локомотива» со счетом 3-2. Шестой матч пройдет 4 мая в Омске, начало в 16:30 по московскому времени.

Ранее нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов рассказал об инциденте с пожарными, который произошел у него в США. Однажды хоккеист запустил фейерверк у себя дома, чтобы отпраздновать один из американских праздников, а затем выбросил коробки в мусорные контейнеры. Когда он лег спать, в окне появился мигающий сине‑красный свет, а затем в дверь постучали пожарные. Он вспомнил, что контейнеры и дерево возле дома загорелись, так как фейерверки нужно было дополнительно заливать водой. К счастью, сосед заметил возгорание и вовремя вызвал службы, так что обошлось без серьезных последствий.