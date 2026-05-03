Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:30, 3 мая 2026Забота о себеЭксклюзив

Невролог раскрыла самый доступный способ позаботиться о здоровье мозга

Невролог Чудинская: Изучение иностранных языков полезно для здоровья мозга
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Изучение иностранных языков — один из самых доступных способов позаботиться о здоровье мозга, считает невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская. Этот полезный способ она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

Врач объяснила, что мозг человека пластичен: под действием нагрузки он меняется физически, как мышцы в спортзале. «Когда мы учим новый язык, в зонах, отвечающих за речь, память и внимание, формируются новые нейронные связи, а между полушариями активнее работает "мост" — мозолистое тело», — уточнила специалистка.

По словам Чудинской, каждый раз, когда человек переключается с родного языка на иностранный, его мозг делает сложное упражнение: он одновременно удерживает два набора слов и звуков, две разные грамматики, а также подавляет один язык и активирует второй. Невролог заверила, что это со временем улучшает способность концентрироваться, решать проблемы и фильтровать информационный шум.

Материалы по теме:
Социофобия: по каким признакам распознать и как избавиться от боязни находиться среди людей
Социофобия:по каким признакам распознать и как избавиться от боязни находиться среди людей
8 июля 2025
Как перестать думать о работе в свободное время? Как избавиться от трудоголизма и избежать выгорания: советы психолога
Как перестать думать о работе в свободное время?Как избавиться от трудоголизма и избежать выгорания: советы психолога
8 сентября 2022

Как отметила врач, многочисленные международные исследования показали, что люди, свободно владеющие как минимум двумя языками, в среднем сталкиваются с проявлениями деменции и болезнью Альцгеймера на четыре-пять лет позже, чем те, кто знает только один язык.

Ранее невролог и гериатр Валерий Новоселов перечислил изменения в поведении человека, которые могут говорить о первых признаках деменции. Прежде всего на болезнь могут указывать проблемы с запоминанием и воспроизведением новой информации, предостерег он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе назвали условия штурма Одессы

    На Украине назвали сроки окончания конфликта с Россией

    Назван фаворит в шестом матче серии плей-офф КХЛ «Авангард» — «Локомотив»

    Стало известно о параноидальном страхе главы Пентагона

    Стало известно о погибших на месте обрушения рудника в Магаданской области

    В России предсказали скорое столкновение с Европой

    Санду съездила в Чернобыль и задумалась о ядерной аварии

    Невролог раскрыла самый доступный способ позаботиться о здоровье мозга

    Определился первый финалист Кубка Гагарина

    Названа причина отказа Зидана возглавить «Реал»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok