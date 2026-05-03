Невролог раскрыла самый доступный способ позаботиться о здоровье мозга

Невролог Чудинская: Изучение иностранных языков полезно для здоровья мозга

Изучение иностранных языков — один из самых доступных способов позаботиться о здоровье мозга, считает невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская. Этот полезный способ она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

Врач объяснила, что мозг человека пластичен: под действием нагрузки он меняется физически, как мышцы в спортзале. «Когда мы учим новый язык, в зонах, отвечающих за речь, память и внимание, формируются новые нейронные связи, а между полушариями активнее работает "мост" — мозолистое тело», — уточнила специалистка.

По словам Чудинской, каждый раз, когда человек переключается с родного языка на иностранный, его мозг делает сложное упражнение: он одновременно удерживает два набора слов и звуков, две разные грамматики, а также подавляет один язык и активирует второй. Невролог заверила, что это со временем улучшает способность концентрироваться, решать проблемы и фильтровать информационный шум.

Как отметила врач, многочисленные международные исследования показали, что люди, свободно владеющие как минимум двумя языками, в среднем сталкиваются с проявлениями деменции и болезнью Альцгеймера на четыре-пять лет позже, чем те, кто знает только один язык.

Ранее невролог и гериатр Валерий Новоселов перечислил изменения в поведении человека, которые могут говорить о первых признаках деменции. Прежде всего на болезнь могут указывать проблемы с запоминанием и воспроизведением новой информации, предостерег он.