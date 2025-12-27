Яковенко: Скончался бывший посол России в Кувейте, Турции, Израиле Петр Стегний

Скончался бывший посол России в Кувейте, Турции, Израиле Петр Стегний, об этом сообщил экс-посол РФ в Великобритании и заместитель гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Александр Яковенко, передает РИА Новости.

Он отметил, что в возрасте 80 лет ушел из жизни советский и российский дипломат, специалист по Ближнему Востоку, который оставил значимый след в исторической науке. Стегний изучал историю дипломатии и международных отношений, написал ряд книг по малоизученным эпизодам внешней политики.

Деятельность экс-посла была высоко оценена государством, добавил Яковенко.

Ранее сообщалось, что соосновательница и соучредительница телекомпании РЕН ТВ, советская и российская журналистка Ирена Лесневская скончалась в 83 года.

