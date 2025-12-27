Реклама

Спорт
23:33, 27 декабря 2025Спорт

Стал известен прогноз на матч между ЦСКА и «Спартаком»

Букмекеры отдали предпочтение ЦСКА в матче КХЛ против «Спартака»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Букмекеры сделали прогноз на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московскими ЦСКА и «Спартаком». Об этом сообщает Sport24.

Аналитики отдали небольшое предпочтение армейцам: коэффициент на их победу в основное время — 2,13, на «Спартак» — 2,90, а на итоговый успех ЦСКА с учетом овертайма и буллитов — 1,70.

Дерби между ЦСКА и «Спартаком» состоится в воскресенье, 28 декабря, на «ЦСКА Арене» в Москве. Начало матча — в 17:00 по московскому времени.

23 декабря сообщалось, что ничья в основное время матча КХЛ принесла россиянину 2,6 миллиона рублей. Клиент букмекерской конторы поставил 486 тысяч рублей на ничью во встрече магнитогорского «Металлурга» и нижнекамского «Нефтехимика» и выиграл.

