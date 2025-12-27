Российские войска продвинулись в Андреевке Сумской области

Стало известно, что российские войска совершили продвижение на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны».

В опубликованном посте приводится карта мониторингового ресурса DeepState. На ней можно видеть, что российские войска продвинулись в Андреевке, которая располагается на территории Сумской области.

Кроме того, произошло увеличение так называемой серой зоны в Гуляйполе. В результате теперь почти весь город либо находится под контролем российских военнослужащих, либо он располагается в «серой зоне».

Ранее об успехах Российской армии также сообщал Telegram-канал «Военный осведомитель». Утверждалось, что большая часть Гуляйполя уже перешла под контроль Вооруженных сил России.