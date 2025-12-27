Реклама

15:41, 27 декабря 2025Спорт

Темнокожего воспитанника футбольного ЦСКА вдесятером избили в Подмосковье

Воспитанника футбольного ЦСКА Лайонела Адамса избили в Подмосковье
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Robert Skalski / Shutterstock / Fotodom

Темнокожего воспитанника футбольного ЦСКА Лайонела Адамса жестоко избили в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Отмечается, что нападение произошло в ночь на 27 декабря у ресторана «ДеньНочь» в Звенигороде. На Адамса напали 10 человек. В воспитанника ЦСКА выстрелили, а затем избили вдесятером.

Адамса госпитализировали в состоянии средней тяжести. У футболиста диагностировано пулевое ранение бедра и рваная рана губы.

Адамс родился в Санкт-Петербурге. С 2012 по 2014 год выступал за дублирующий состав армейцев, но не сумел пройти в основную команду. Защитник вызывался в юношескую сборную России. На клубном уровне, помимо ЦСКА, представлял красноярский «Енисей», челнинский «КАМАЗ», армянские «Бананц» и «Ван», испанскую «Серседу», белорусскую «Ислочь», а также ряд команд из Казахстана. В данный момент у него нет контракта ни с одним из клубов.

