22:29, 27 декабря 2025Бывший СССР

Украинский командир открестился от ответственности за прорыв российских войск в Гуляйполе

Командир ВСУ Манько отказался нести ответственность за прорыв ВС РФ в Гуляйполе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Командующий штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валентин Манько в TikTok открестился от ответственности за прорыв российских войск в Гуляйполе.

Он отказался нести ответственность за вхождение Вооруженных сил (ВС) России в центр города. Офицер заявил, что на этом участке находился один из полков ВСУ, однако что именно там происходит, Манько не понимает.

Ранее командующие группировок «Центр» и «Восток» на заседании в одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск сообщили президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль городов Димитров в Донецкой народной республике и Гуляйполе в Запорожской области.

