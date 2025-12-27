На Украине поражено производство ракет для ВСУ

Цех по изготовлению ракетного вооружения для ВСУ поражен в Харькове

Цех по изготовлению ракетного вооружения для Вооруженных сил Украины (ВСУ) поражен в Харькове. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет ТАСС.

ВС России ударили по цеху на территории машиностроительного завода высокоточным оружием.

Ранее военный корреспондент Александр Коц указал, что российские удары по портовой и энергетической инфраструктуре Украины приводят к постепенной потере ею выхода к Черному морю. Он также отметил, что ракетные и дроновые налеты проводятся «практически в ежедневном режиме».