Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:01, 27 декабря 2025Бывший СССР

На Украине поражено производство ракет для ВСУ

Цех по изготовлению ракетного вооружения для ВСУ поражен в Харькове
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Цех по изготовлению ракетного вооружения для Вооруженных сил Украины (ВСУ) поражен в Харькове. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет ТАСС.

ВС России ударили по цеху на территории машиностроительного завода высокоточным оружием.

Ранее военный корреспондент Александр Коц указал, что российские удары по портовой и энергетической инфраструктуре Украины приводят к постепенной потере ею выхода к Черному морю. Он также отметил, что ракетные и дроновые налеты проводятся «практически в ежедневном режиме».

