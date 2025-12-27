В Литве начнут преследовать граждан за связи с Россией

В Литве спецслужбы начнут преследовать граждан, имеющих связи с Россией. Об этом пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

«В связи с нынешней параноидальной атмосферой в Литве — как и в других странах Прибалтики — по поводу предполагаемой "российской угрозы", ожидается, что сотрудники спецслужб будут использовать свои новые исключительные полномочия для преследования граждан, имеющих личные или семейные связи с Россией», — говорится в материале.

