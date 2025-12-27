Реклама

Россия
07:48, 27 декабря 2025Россия

В России сделали прогноз о результатах встречи Зеленского и Трампа в США

Слуцкий: Визит Зеленского в США для переговоров обернется шоу отпетых мошенников
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Соединенные штаты для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом обернется «шоу отпетых мошенников». Такой прогноз сделал лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

«Есть русская пословица: "не говори гоп, пока не перепрыгнешь". Что-то подсказывает, что американское турне главы украинского режима превратится в шоу отпетых мошенников», — написал парламентарий.

По его словам, план из 20 пунктов, который продвигает Киев, являет собой «неверифицированные хотелки». Слуцкий выразил уверенность, что документу потребуются существенные доработки.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп встретится с украинским главой Владимиром Зеленским в Палм-Бич во Флориде. Переговоры пройдут 28 декабря в 23:00 по московскому времени.

