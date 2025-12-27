Реклама

06:43, 27 декабря 2025Мир

Раскрыты подробности встречи Трампа и Зеленского

Белый дом: Трамп встретится с Зеленским в Палм-Бич во Флориде 28 декабря
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: Стрингер / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп встретится с украинским главой Владимиром Зеленским в Палм-Бич во Флориде. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что переговоры пройдут 28 декабря в 23:00 по московскому времени.

До этого американский глава сообщил, что ждет украинского лидера Владимира Зеленского. Президент США также отметил, что ждет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. «Приедет Биби. Они все приедут», — подчеркнул Трамп.

26 декабря Трамп заявил, что вскоре планирует провести разговор с российским главой Владимиром Путиным.

