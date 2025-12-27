Трамп сделал загадочное заявление о Зеленском

Трамп сообщил, что ждет Зеленского, не уточнив время и место встречи

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что ждет украинского лидера Владимира Зеленского. Однако политик не уточнил подробности того, где и когда пройдет встреча, пишет Politico.

«Ко мне приедет Зеленский», — сделал загадочное заявление глава Белого дома.

Президент США также отметил, что ждет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Приедет Биби. Они все приедут», — подчеркнул Трамп, не вдаваясь в подробности.

Ранее СМИ написали, что Владимир Зеленский хочет, чтобы лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп лично приехал на Украину. По словам самого Зеленского, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер готовы приехать на Украину для того, чтобы изложить преимущества мирного плана.

Сам же глава Белого дома рассказал журналистам, что Владимир Зеленский ничего не имеет, пока США это не одобрят. Как утверждается, Трамп отнесся к предложенному украинским лидером мирному плану из 20 пунктов без особого энтузиазма и не спешит поддерживать его предложение.