13:25, 27 декабря 2025Россия

В российском регионе 15-летняя школьница родила в автобусе

В Сибири 15-летняя школьница родила мальчика в автобусе
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Cat Box / Shutterstock / Fotodom  

В Сибири у 15-летней школьницы начались роды в автобусе. На эту историю обратило внимание региональное издание NGS.ru.

Роды у девочки начались в автобусе, который ехал из Довольного в Новосибирск. Ей на помощь поспешила одна из пассажирок — стоматолог Майя Денисенко.

По словам медика, она попросила водителя вызвать бригаду скорой помощи, а пассажиров — предоставить ей антибактериальные салфетки и пеленки. У водителя при себе оказалась чистая наволочка, в которую и приняли ребенка. Как добавила врач, когда мальчик задышал и закричал, у нее возникло чувство радости, поскольку ей это было очень важно.

Ранее на Камчатке 14-летняя школьница родила ребенка во время землетрясения. Семья девочки попросила местные власти наградить медиков, которые приняли роды в этот сложный период.

