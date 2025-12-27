Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:29, 27 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В СПЧ назвали главное правило безопасности в Новый год

Меркачева: Главное правило безопасности в Новый год — встреча в кругу близких
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Syda Productions / Shutterstock / Fotodom

Россиянам посоветовали Новый год, 31 декабря и 1 января, провести в кругу близких, а также воздержаться в эти дни от прогулок по местам массового скопления людей. Такой рекомендацией с «Лентой.ру» поделилась член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), правозащитница Ева Меркачева.

«Надо, мне кажется, не забывать, что Новый год — это семейный праздник, и провести его с семьей и друзьями. В этом пространстве можно чувствовать себя абсолютно безопасно. Хорошо в такое сложное время окружать себя людьми, которым полностью доверяешь, и выстраивать доверительную атмосферу, где возможность любых провокаций в принципе исключена», — посоветовала Меркачева.

Также правозащитница рекомендовала россиянам не ограничивать себя в прогулках по украшенным улицам и площадям. «Но это можно делать необязательно 31-го числа, а в какие-то другие праздничные дни», — добавила она.

31 декабря и 1 января рекомендую все-таки постараться побыть дома. Мне кажется, что это будет самое главное средство по тому, как обезопасить себя

Ева Меркачеваправозащитница

Ранее в МВД РФ предупредили, что злоумышленники в канун Нового года обманывают россиян под предлогом больших скидок, а также подарков «со сказочными ценами». Так, аферисты пользуются новогодней суетой и внедряют в схемы обмана россиян так называемые праздничные приманки. Например, это подарочные наборы, которые якобы можно купить по необычно сниженной цене.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Враг будет разбит». Купянск находится под контролем ВС РФ. Командиры «Запада» рассказали, что происходит в городе

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Россияне запаниковали из-за одного нововведения

    Российский шахматист обыграл норвежца Карлсена на чемпионате мира по рапиду

    Россиянин описал законы одного штата США фразой «вы что там ели, когда писали?»

    Нарколог раскрыл последствия регулярного употребления алкоголя

    В Шереметьево ввели временные ограничения на полеты

    Российский удар возмездия вызвал шок в НАТО

    На Украине сотрудники ТЦК похитили из больницы священника УПЦ

    Стали известны подробности о смертельном ранении школьника во время новогодней елки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok