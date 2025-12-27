В СПЧ назвали главное правило безопасности в Новый год

Меркачева: Главное правило безопасности в Новый год — встреча в кругу близких

Россиянам посоветовали Новый год, 31 декабря и 1 января, провести в кругу близких, а также воздержаться в эти дни от прогулок по местам массового скопления людей. Такой рекомендацией с «Лентой.ру» поделилась член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), правозащитница Ева Меркачева.

«Надо, мне кажется, не забывать, что Новый год — это семейный праздник, и провести его с семьей и друзьями. В этом пространстве можно чувствовать себя абсолютно безопасно. Хорошо в такое сложное время окружать себя людьми, которым полностью доверяешь, и выстраивать доверительную атмосферу, где возможность любых провокаций в принципе исключена», — посоветовала Меркачева.

Также правозащитница рекомендовала россиянам не ограничивать себя в прогулках по украшенным улицам и площадям. «Но это можно делать необязательно 31-го числа, а в какие-то другие праздничные дни», — добавила она.

31 декабря и 1 января рекомендую все-таки постараться побыть дома. Мне кажется, что это будет самое главное средство по тому, как обезопасить себя Ева Меркачева правозащитница

Ранее в МВД РФ предупредили, что злоумышленники в канун Нового года обманывают россиян под предлогом больших скидок, а также подарков «со сказочными ценами». Так, аферисты пользуются новогодней суетой и внедряют в схемы обмана россиян так называемые праздничные приманки. Например, это подарочные наборы, которые якобы можно купить по необычно сниженной цене.