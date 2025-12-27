Забивший насмерть жену гвоздодером российский актер вышел по УДО

Актер Кордо-Сысоев, убивший жену гвоздодером, вышел по УДО

Актер Константин Кордо-Сысоев, забивший насмерть жену гвоздодером, был освобожден условно-досрочно (УДО). Об этом сообщает Starhit.

По данным источника, актер находится под подпиской о невыезде. Это решение возмутило родственников и близких убитой им супруги.

Кордо-Сысоев был приговорен к 11 годам колонии в апреле 2018 года. Установлено, что он нанес супруге удары гвоздодером, изуродовал ее лицо и тело. После этого мужчина сбросил тело в воду в Ленобласти. На теле найденной женщины нашли 69 ран.

Константин Кордо-Сысоев исполнил роли в фильме «Распутин», а также в сериалах «Гастролеры» и «Литейный».