Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:09, 27 декабря 2025Силовые структуры

Забивший насмерть жену гвоздодером российский актер вышел по УДО

Актер Кордо-Сысоев, убивший жену гвоздодером, вышел по УДО
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: фильм «Неразрезанные страницы»

Актер Константин Кордо-Сысоев, забивший насмерть жену гвоздодером, был освобожден условно-досрочно (УДО). Об этом сообщает Starhit.

По данным источника, актер находится под подпиской о невыезде. Это решение возмутило родственников и близких убитой им супруги.

Кордо-Сысоев был приговорен к 11 годам колонии в апреле 2018 года. Установлено, что он нанес супруге удары гвоздодером, изуродовал ее лицо и тело. После этого мужчина сбросил тело в воду в Ленобласти. На теле найденной женщины нашли 69 ран.

Константин Кордо-Сысоев исполнил роли в фильме «Распутин», а также в сериалах «Гастролеры» и «Литейный».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Враг будет разбит». Купянск находится под контролем ВС РФ. Командиры «Запада» рассказали, что происходит в городе

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Россияне запаниковали из-за одного нововведения

    Военным стран ЕС в случае отправки на Украину посоветовали взять с собой белый флаг

    Бывшая жена Гордона высмеяла его женитьбу на 23-летней художнице

    Тракторист отбился от тигров и спас корову

    В Польше высказались о мире на Украине

    Бастрыкин затребовал доклад о расправе из-за зарплаты на стройке Москвы

    Собянин сообщил о еще двух сбитых на подлете к Москве украинских БПЛА

    В Белгородской области мирный житель стал жертвой украинского FPV-дрона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok