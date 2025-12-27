Реклама

Зеленский обозначил позицию Киева по территориям двумя словами

Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Позиция Киева по территориям является «красными линиями», вместе с вопросами по безопасности и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Безусловно, есть красные линии для Украины, и я уверен, что есть компромиссные предложения американцев, знаем их, ну и, наверное, у врага нашего также есть свои цели. Все эти вопросы очень чувствительные. Это и территории, и ЗАЭС», — рассказал политик.

Зеленский отметил, что его отношение к юридическому признанию этих аспектов в пользу России остается неизменным. Также он отметил, что эти три вопроса остаются важными для Киева.

Ранее Владимир Зеленский отправился на переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом вместе с делегацией. Она состоится в воскресенье, 28 декабря, в резиденции в Мар-а-Лаго. Украинский лидер ранее заявил, что мирный план по Украине готов на 90 процентов и станет предметом обсуждения на воскресных переговорах.

