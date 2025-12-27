Во дворе Одессы сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) попытался перехватить убегающего жителя, но тот сбежал, совершив победный кувырок через голову. Видео опубликовал Telegram-канал «Шепот Фронта».
До этого на западе Украины жители с ломом наперевес напали на сотрудников территориального центра комплектования.
Ранее уполномоченная Украины по правам военнослужащих Ольга Решетилова признала, что в Вооруженные силы Украины (ВСУ) мобилизуют больных людей.