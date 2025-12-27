Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:15, 27 декабря 2025Бывший СССР

Житель Одессы убежал от ТЦК с помощью кувырка и попал на видео

Житель Одессы убежал от ТЦК с помощью кувырка через голову, его сняли на видео
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Во дворе Одессы сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) попытался перехватить убегающего жителя, но тот сбежал, совершив победный кувырок через голову. Видео опубликовал Telegram-канал «Шепот Фронта».

До этого на западе Украины жители с ломом наперевес напали на сотрудников территориального центра комплектования.

Ранее уполномоченная Украины по правам военнослужащих Ольга Решетилова признала, что в Вооруженные силы Украины (ВСУ) мобилизуют больных людей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У него ничего нет, пока я это не одобрю». Трамп анонсировал переговоры с Зеленским и понадеялся на встречу с Путиным

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Пришедший в Россию вирус начал ухудшать слух после зрения

    Прямой потомок Екатерины II считает себя «коренным русским человеком»

    В офисе шерифа в США произошла стрельба

    Житель Одессы убежал от ТЦК с помощью кувырка и попал на видео

    На Украине заговорили о снижении возраста мобилизации в феврале

    Огненное грибовидное облако поднялось над Киевом после атаки России по энергообъектам

    SHAMAN и Мизулина разругались на съемках известного шоу

    Появился текст молитвы за Зеленского и победу ВСУ от участников секты в Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok