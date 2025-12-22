Омбудсмен Решетилова: В ВСУ мобилизуют больных людей

Уполномоченная Украины по правам военнослужащих Ольга Решетилова признала, что в Вооруженные силы Украины (ВСУ) мобилизуют больных людей. Ее слова передает «Страна.ua».

Она отметила, что Военно-врачебная комиссия (ВВК) на Украине сократила перечень заболеваний, которые являются основанием для признания непригодности к военной службе. Решетилова пояснила, что это было сделано из-за нехватки людей. «Поэтому — да, на сегодняшний день в армию попадают далеко не только здоровые люди», — сказала она.

Ранее Ольга Решетилова сообщала, что украинцы выбирают тюрьму вместо прохождения военной службы. По ее словам, украинцы делают такой выбор, чтобы сохранить собственные жизни. Позже стало известно, что в 2025 году число дезертиров на Украине выросло более чем вдвое.