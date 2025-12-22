Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:40, 22 декабря 2025Бывший СССР

На Украине признались в мобилизации больных людей

Омбудсмен Решетилова: В ВСУ мобилизуют больных людей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Уполномоченная Украины по правам военнослужащих Ольга Решетилова признала, что в Вооруженные силы Украины (ВСУ) мобилизуют больных людей. Ее слова передает «Страна.ua».

Она отметила, что Военно-врачебная комиссия (ВВК) на Украине сократила перечень заболеваний, которые являются основанием для признания непригодности к военной службе. Решетилова пояснила, что это было сделано из-за нехватки людей. «Поэтому — да, на сегодняшний день в армию попадают далеко не только здоровые люди», — сказала она.

Ранее Ольга Решетилова сообщала, что украинцы выбирают тюрьму вместо прохождения военной службы. По ее словам, украинцы делают такой выбор, чтобы сохранить собственные жизни. Позже стало известно, что в 2025 году число дезертиров на Украине выросло более чем вдвое.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский предупредил о массированном ударе по Украине

    Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа, которым заболевают даже привитые. Что это за состояние и как себе помочь

    У россиян перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    Во Львове закончились места на военном кладбище

    Такер Карлсон пожаловался на ненависть к белому населению США

    Умер певец Крис Ри. Он был одним из самых популярных артистов 1980-х. Его песни обожали в России

    Нетаньяху выступил с угрозой в адрес Ирана

    Откровенный наряд «Самой красивой спортсменки мира» на игре в гольф вызвал ажиотаж в сети

    Спикер Рады назвал четыре условия для выборов на Украине

    Раскрыта роль «кротов» в покушении на генерала Сарварова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok