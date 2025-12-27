28 декабря в России вспоминают жертв депортации калмыцкого народа, а в мире отмечают Международный день кино и День рождественского пряника. Православные верующие чтут святого Трифона Печенгского. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 28 декабря — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День памяти жертв депортации калмыцкого народа

28 декабря 1943 года вышло постановление Совета народных комиссаров СССР «О выселении калмыков, проживающих в Калмыцкой АССР». Документ дал старт операции «Улусы», в ходе которой проводилась массовая депортация калмыков в Сибирь. На тринадцать лет целый народ был насильственно оторван от родной земли. Согласно подсчетам, следствием депортации стала гибель от одной трети до половины представителей калмыцкой нации.

День продолжения банкета

Кадр: фильм «Иван Васильевич меняет профессию»

Фраза «Я требую продолжения банкета!» из комедии «Иван Васильевич меняет профессию» прочно вошла в народный обиход. Благодаря ей и появился праздник, также отсылающий к древней русской традиции пить «на посошок».

Праздники в мире

Международный день кино

28 декабря 1895 года в Гранд-кафе на бульваре Капуцинок братья Люмьер устроили первый платный сеанс синематографа. Зрителям показали сразу несколько коротких фильмов: «Выход рабочих с фабрики братьев Люмьер», «Завтрак младенца», «Вылавливание красных рыбок» и «Вольтижировка». Особенный успех у публики имела комедийная зарисовка «Политый поливальщик».

Памятник братьям Люмьер. Фото: Mikhail Markovskiy / Shutterstock / Fotodom

День рождественского пряника

Обычай дарить друг другу пряники на Рождество зародился в Западной Европе. Считается, что это лакомство изобрели монахи из германской Франконии в XIII веке. Старинные и современные рецепты включают в различных пропорциях муку, орехи и мед, а также звездчатый анис, гвоздику, имбирь, кардамон, кориандр, мускатный орех, душистый перец, корицу и цукаты.

Какие еще праздники отмечают в мире 28 декабря

День адвоката в Азербайджане

Яично-мучная битва в Испании

День поиска северного оленя

Какой церковный праздник 28 декабря

День памяти преподобного Трифона Печенгского

Трифон_Печенгский. Фото: Public domain / Wikipedia

Преподобного Трифона церковь почитает как просветителя язычников-лопарей. Согласно преданию, получив знак свыше, святой покинул свой дом и поселился на берегу реки Печенги. Там он начал вести торговлю с аборигенами, параллельно изучая их язык и верования.

Позже святой стал рассказывать лопарям о Христе. Его слова язычники встречали с недоверием — Трифону пришлось перенести гонения и побои, но постепенно ему удалось обратить ко Христу многих местных жителей. Для новообращенных Трифон построил храм, а позже, при поддержке Ивана Грозного, основал монастырь.

Какие еще церковные праздники отмечают 28 декабря

Собор Крымских святых

День памяти священномученика Елевферия, епископа, матери его мученицы Анфии и мученика Корива епарха

День памяти преподобного Павла Латрийского

Приметы на 28 декабря

В народном календаре 28 декабря — Трифонов день. В старину считали, что нарастающий в это время световой день пугает нечистую силу и не дает ей выйти к людям из леса.

Какая погода будет в этот день — такой же ожидай в марте.

Красная заря — к морозам.

Синички утром чирикают — к похолоданию.

Солнце в тучу садится — к бурану.

Кто родился 28 декабря

Фото: CAP / PLF / Globallookpress.com

Британская актриса широко известна по роли Минервы Макгонагалл в серии фильмов о Гарри Поттере. Также она снималась в фильмах «Таинственный сад», «Джейн Остин», «Чай с Муссолини», сериалах «Аббатство Даунтон» и «Дэвид Копперфилд».

Российский актер сыграл более чем в 170 фильмах и сериалах. В числе самых популярных проектов с его участием — «Географ глобус пропил», «Со мною вот что происходит», «Эпидемия. Вонгозеро», «Инсомния», «Домашний арест» и многие другие.

Кто еще родился 28 декабря