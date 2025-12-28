Реклама

23:57, 28 декабря 2025Спорт

Александр Емельяненко развелся

Боец MMA Александр Емельяненко сообщил, что развелся с женой Полиной
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: news.ru / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко заявил, что развелся с женой Полиной. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсмен показал видео из МФЦ. «У нее своя жизнь, у меня своя. Если нет любви, то нечего жить вместе. Наберитесь смелости и придите, разведитесь», — посчитал он.

Супруги Емельяненко состояли в браке с 2015 по 2018 год, после чего подали на развод. Впоследствии они возобновили отношения и в октябре 2022 года вновь поженились.

Всего в активе 44-летнего Емельяненко 41 поединок в ММА, он одержал 30 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.

