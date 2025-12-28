Дмитриев призвал покаяться поджигателей войны

Дмитриев призвал поджигателей войны покаяться и заявил о важном дне для мира

Провоцирующие эскалацию конфликта на Украине должны покаяться за свои действия. Такое заявление сделал глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в X.

«Поджигатели войны и обманщики должны покаяться. Пусть восторжествует путь к миру», — высказался чиновник, приложив фото рукопожатия президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Дмитриев заявил перед встречей Трампа и президента Украины Владимира Зеленского о важном дне на пути к миру. По словам чиновника, в ходе урегулирования конфликта на Украине должны победить «великие лидеры, честный диалог, миротворцы и весь мир».

Ранее издание The Financial Times (FT) раскрыло предполагаемую тактику Зеленского в ходе встречи с Трампом. По словам собеседника FT, политик не ожидает согласия России на условия Киева и Европы по урегулированию конфликта на Украине.