21:22, 28 декабря 2025Россия

Дмитриев заявил о панике поджигателей войны после разговора Трампа с Путиным

Дмитриев: Разговор Путина с Трампом вызвал панику у поджигателей войны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Поджигатели войны пребывают в панике после разговора президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом. Об этом заявил спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в X.

По его словам, после беседы двух лидеров те, кто провоцирует эскалацию украинского конфликта, находятся в состоянии «полной паники».

Ранее Дмитриев призвал поджигателей войны покаяться. Он подчеркнул, что в ходе урегулирования украинского кризиса должны победить «великие лидеры, честный диалог, миротворцы и весь мир».

