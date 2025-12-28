Реклама

09:21, 28 декабря 2025Силовые структуры

ФСБ задержала трех украинских шпионов в ДНР

ФСБ задержала в ДНР завербованных ГУР Минобороны Украины агентов
Мария Винар

Фото: Dmitriy Kandinskiy / Shutterstock / Fotodom  

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала трех украинских шпионов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Shot.

По информации Telegram-канала, задержанные агенты были завербованы Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. Им поставили задачу оставаться на территории Красноармейска до взятия его российскими бойцами. Затем они должны были передавать разведданные своим кураторам и готовиться к теракту.

Также отмечается, что агенты планировали получить российские паспорта и ждать дальнейших указаний от украинской разведки. Но после того, как в город вошла Российская армия, их быстро нашли.

Во время задержания шпионы заявили, что на родине их насильно мобилизовали. Однако в военкомате им предложили сотрудничество с ГУР или отправку в зону боевых действий.

Ранее сообщалось, что старшина Вооруженных сил России Басанг Слинкин выследил и прогнал группу украинских диверсантов. Военнослужащий находился на выполнении боевой задачи, которая заключалась в охране района действий артиллерии.

