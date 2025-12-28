Реклама

22:27, 28 декабря 2025Интернет и СМИ

Команда Зеленского испугалась повторения февральской перепалки с Трампом

FT: Зеленского отговаривали ехать в США, боясь повторения перепалки с Трампом
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Некоторые члены команды президента Украины Владимира Зеленского отговаривали его от поездки во Флориду на встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Они испугались, что между главами государств может вновь случиться перепалка, как во время февральского визита Зеленского в Белый дом, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

«Не каждый советник Владимира Зеленского поддерживал идею новой встречи с Дональдом Трампом лицом к лицу... Среди некоторых представителей его команды были опасения, что встреча во Флориде может пойти плохо, как катастрофические переговоры в Овальном офисе в феврале», — отмечает издание.

Ранее стало известно, что чиновники в Киеве беспокоятся, как на приезде Зеленского скажется разговор Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, состоявшийся прямо перед визитом украинского лидера в США. Они дают неутешительные прогнозы.

В ноябре вице-президент США Джей Ди Вэнс шутливо напомнил о перепалке с украинским лидером Владимиром Зеленским в поздравлении на Хеллоуин. До этого он назвал ссору с главой Украины в Белом доме «самым известным», что он сделал.

