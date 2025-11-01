Вэнс шутливо напомнил о перепалке с Зеленским

Вэнс шуткой напомнил о перепалке с Зеленским в видеопоздравлении на Хэллоуин

Вице-президент США Джей Ди Вэнс шутливо напомнил о перепалке с украинским лидером Владимиром Зеленским в поздравлении на Хэллоуин. Его слова приводит РИА Новости.

До этого Вэнс в интервью газете The New York Post в конце октября назвал ссору с Зеленским в Белом доме «самым известным», что он делал. Американский чиновник также обвинил украинского лидера в неблагодарности за американскую помощь.

«Счастливого Хэллоуина всем! Не забудьте говорить спасибо, когда будете выпрашивать сладости», — добавил Вэнс в публикации к ролику, в котором он предстает в кудрявом парике.

В феврале Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности. После перепалки президентов церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский вынужденно покинул Белый дом.