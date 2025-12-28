Реклама

21:20, 28 декабря 2025

В Киеве забеспокоились из-за разговора Путина и Трампа

FT: Разговор Путина и Трампа перед встречей с Зеленским вызвал тревогу в Киеве
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, состоявшийся перед приездом главы Украины Владимира Зеленского в США, заставил забеспокоиться чиновников в Киеве о том, как он повлияет на встречу Трампа и Зеленского. Об этом пишет газета Financial Times (FT), ссылаясь на источники.

«Телефонный разговор вызвал беспокойство у украинских официальных лиц из-за тона предстоящей встречи между американским президентом и Зеленским», — говорится в материале.

Один из собеседников издания, близкий к украинскому лидеру, сказал, что после такого ситуация для Зеленского на переговорах в США будет тяжелой.

