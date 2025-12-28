Зеленского высмеяли из-за встречавших его в США «парней в шортах»

Журналист Боуз высмеял Зеленского из-за встречавших его в США людей в шортах

Ирландский журналист Чей Боуз публично высмеял президента Украины Владимира Зеленского, которого у трапа приземлившегося в США самолета с главой республики встретили не официальные представители, а «парни в шортах» и посол Украины в США Ольга Стефанишина. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Боуз отметил, что для прилетевшего в Майами Зеленского не организовали почетный караул. Он также обратил внимание на уголовное дело, которое возбуждено на Украине в отношении встречавшей его Стефанишиной за злоупотребление властью.

Зеленский прибыл в Майами для встречи с президентом США Дональдом Трампом вечером 28 декабря. У борта политика встретила Стефанишина, при этом представители администрации Трампа отсутствовали в кадре. Встреча Зеленского и Трампа запланирована на 21:00 по московскому времени 28 декабря.

