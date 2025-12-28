Реклама

20:06, 28 декабря 2025

В России обратили внимание на одну деталь во внешнем виде прилетевшего в США Зеленского

В России обратили внимание на одежду Зеленского, прилетевшего в США
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: @BowesChay

В России обратили внимание на одну деталь во внешнем виде прилетевшего в США президента Украины Владимира Зеленского. Речь идет о его одежде, пишет «360.ru» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что на встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Майами Зеленский надел футболку черного цвета вместо официального костюма. «Никогда такого не было и вот опять», — сыронизировали журналисты.

Также в сети обратили внимание, что никто из официальных лиц США не стал встречать украинского президента у трапа. Вместо этого его поприветствовали «парни в шортах» и посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Встреча Зеленского и Трампа запланирована на 21:00 по московскому времени 28 декабря.

