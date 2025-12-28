Лавров заявил о подготовке Евросоюза к войне с Россией

Лавров: Евросоюз не скрывает подготовку к войне с РФ и стал препятствием к миру

Европейский союз не скрывает планов по подготовке к войне с Россией, Брюссель стал главным препятствием к миру, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, после смены администрации в США Европа и Европейский союз стали главным препятствием к миру.

«Там не скрывают планов по подготовке к войне с Россией», — подчеркнул он.

Он напомнил, что ЕС попытался «продавить решение о передаче режиму [Владимира] Зеленского "замороженных" в Бельгии российских валютных резервов», но Брюсселю это не удалось.

Ранее Лавров заявил, что если Европа решит воевать, Россия готова «хоть сейчас».