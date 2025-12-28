Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:00, 28 декабря 2025Мир

Лавров заявил о подготовке Евросоюза к войне с Россией

Лавров: Евросоюз не скрывает подготовку к войне с РФ и стал препятствием к миру
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Европейский союз не скрывает планов по подготовке к войне с Россией, Брюссель стал главным препятствием к миру, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, после смены администрации в США Европа и Европейский союз стали главным препятствием к миру.

«Там не скрывают планов по подготовке к войне с Россией», — подчеркнул он.

Он напомнил, что ЕС попытался «продавить решение о передаче режиму [Владимира] Зеленского "замороженных" в Бельгии российских валютных резервов», но Брюсселю это не удалось.

Ранее Лавров заявил, что если Европа решит воевать, Россия готова «хоть сейчас».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров назвал главное препятствие к миру на Украине

    Появилась новая версия ликвидации главаря «Русского добровольческого корпуса»

    За некоторые новогодние подарки придется заплатить налог. Как его рассчитать

    В Швейцарии заявили об осознании Западом неизбежности поражения на Украине

    Поезд сошел с рельсов в Ростовской области

    Лавров заявил о намеренном разжигании Европой конфликтов на Ближнем Востоке

    Спрогнозированы проблемы ВСУ из-за недостатка сил

    Илон Маск заявил о начавшемся великом замещении европейского населения

    ФСБ задержала трех украинских шпионов в ДНР

    Лавров раскрыл реакцию России на возможный конфликт из-за Тайваня

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok