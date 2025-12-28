Реклама

Экономика
15:19, 28 декабря 2025

Лондон и Берлин совместно закупят самоходные артиллерийские установки

Великобритания и ФРГ закупят САУ, способные делать восемь выстрелов в минуту
Дмитрий Воронин

Фото: Teresa Kroeger / Reuters

Лондон и Берлин подписали контракт на совместную закупку мобильных артиллерийских систем на 70 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на информацию британского Минобороны сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что Великобритания получит демонстрационные версии самоходной артиллерийской установки (САУ) RCH 155, которая способна делать восемь выстрелов в минуту, стрелять в движении и пройти 700 километров без дозаправки. Еще два образца САУ передадут для тестирования Германии.

Производством установки занимается франко-немецкая компания KNDS и ведущий оборонный концерн ФРГ Rheinmetall. Оборот последнего, как стало известно в августе, вырос в первой половине 2025 года на 24 процента, до рекордных 4,7 миллиарда евро.

Также на днях журналисты узнали, что кабмин Японии одобрил рекордный план оборонного бюджета страны, объем которого увеличится на фоне напряженности в отношениях с Китаем на 9,4 процента, составив примерно 58 миллиардов долларов.

