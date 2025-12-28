Реклама

02:00, 28 декабря 2025Мир

Назван ключевой вопрос переговоров по Украине

Туск назвал гарантии для Украины ключевым вопросом мирных переговоров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Туск

Дональд Туск. Фото: Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскрыл подробности о ходе телефонного разговора украинского президента Владимира Зеленского с европейскими лидерами. Об этом Туск написал в социальной сети X.

Туск назвал гарантии для Украины ключевым вопросом мирных переговоров. По его мнению, гарантии безопасности должны стать конкретными и надежными.

«Такие гарантии также означают более безопасную Польшу. Завтра, после встречи президентов США и Украины, мы продолжим обсуждение», — заключил он.

Польский премьер добавил, что в дискуссии также участвовали скандинавские страны, Канада, Нидерланды и НАТО.

Ранее Зеленский заявил, что мирный план по Украине готов на 90 процентов и станет предметом обсуждения на переговорах. 28 декабря состоится встреча с президентом США Дональдом Трампом во Флориде.

