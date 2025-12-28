Реклама

Силовые структуры
18:53, 28 декабря 2025Силовые структуры

Полицейские задержали сбежавших из психбольницы осужденных

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Волгоградской области задержали сбежавших из психбольницы осужденных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

По данным ведомства, сотрудники полиции совместно с коллегами из главка МВД задержали сбежавших из специального лечебного учреждения. Один из них подозревается в особо тяжком преступлении.

Сообщается, что в хуторе Логовский двое осужденных, которые были направлены на лечение в психиатрическую больницу, расправились с дежурившим санитаром и сбежали. Беглецы находились в тюрьме в селе Дворянском на принудительном лечении, затем их перевели в эту больницу. С принудительного лечения их перевели в обычное отделение и готовились оформить в интернат.

Рано утром в субботу, 27 декабря, когда санитар спал, злоумышленники забрали у него ключи и сбежали. Один из источников сообщил о восьми ножевых ранениях у санитара и следах борьбы.

