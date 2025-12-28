Раскрыта судьба основанного Брижит Бардо фонда по защите животных после ее смерти

Представитель фонда по защите животных, основанного в 1986 году французской актрисой Брижит Бардо, раскрыл его судьбу после ее смерти. Соответствующие комментарии публикует ТАСС.

По словам представителя, фонд продолжит работу, сохраняя наследие знаменитости. Кроме того, он заявил, что за время существования организации было спасено 12 тысяч животных и построено четыре приюта. Также за этот период «Фонд Брижит Бардо» провел в 70 странах различные акции.

«Благодаря регулярному обращению к политикам с целью продвижения законов, осуждению виновных в жестоком обращении с животными, ежедневным спасательным операциям и повышению осведомленности общественности фонд считается мировым эталоном, а Брижит Бардо обеспечила его дальнейшее существование», — подчеркнул собеседник агентства.

Актрисы Брижит Бардо не стало 28 декабря. Ей был 91 год. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью знаменитости, назвав ее легендой века.