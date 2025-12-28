Кнутов: Освобождение Димитрова и Красноармейска позволит обходить укрепления ВСУ

Освобождение городов Димитров и Красноармейск даст российским войскам возможность обходить с запада сильные укрепления украинских сил в районе Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации, заявил «Известиям» военный эксперт Юрий Кнутов.

«Дружковско-Краматорско-Славянская агломерация очень мощная — это 50 км укреплений, которые были построены киевским режимом. Но они все направлены на восток. Освобождение Димитрова и Красноармейска позволит обойти укрепления и зайти с тыла», — заявил эксперт.

Кнутов также отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли в Димитрове значительные потери, которые исчисляются тысячами, поскольку командование не отдало команду на вывод войск.

Ранее командующие группировок «Центр» и «Восток» на заседании в одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск сообщили президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль городов Димитров в Донецкой народной республике и Гуляйполе в Запорожской области.