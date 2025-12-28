Сбежавший из России юноша настроил девушку против семьи и пытался вывезти ее в Египет

Сбежавший из России 18-летний юноша настроил свою девушку против семьи и пытался вывезти ее из Сибири в Египет втайне от родных. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Уточняется, что 18-летняя Виктория подружилась с юношей в выпускных классах школы и под его влиянием стала вести себя странно, отказалась от учебы в университете и начала носить закрытые вещи. 23 декабря она собрала все собственные и родительские накопления и сбежала из дома. Родные девушки обратились в полицию.

Выяснилось, что она в Москве, куда за ней отправился ее отец. Она собиралась уехать в Египет к юноше, который еще летом покинул страну, заявив, что в России жить не нужно. Аналогичные мысли он навязывал и Виктории.

В настоящее время девушка уже дома, однако телефон ей не отдают. Ее возлюбленный распространяет фейковые новости о семье россиянки в сети.

Ранее россиянка Дарья, которая пропала в Турции с 10-летним сыном Максимом и была найдена на границе с Сирией, объяснила свой отъезд желанием отдохнуть. Они находятся дома и отходят от случившегося.