Пропавшая в Турции с 10-летним сыном россиянка объяснила свой отъезд

KP.RU: Пропавшая в Турции с сыном москвичка объяснила отъезд желанием отдохнуть
Алина Черненко

Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Россиянка Дарья, которая пропала в Турции с 10-летним сыном Максимом и была найдена на границе с Сирией, объяснила свой отъезд желанием отдохнуть. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на мать женщины Ольгу.

По словам собеседницы издания, сначала члены семьи готовились к тому, что им придется самим лететь в Турцию за Дарьей и Максимом. Но в итоге маму с сыном вернули на родину. Сейчас и москвичка, и ее ребенок чувствуют себя хорошо. Они находятся дома и отходят от случившегося. О том, что именно произошло с ней за границей, Дарья почти ничего не рассказывает.

«Только сказала, что хотела выбраться отдохнуть, а там начался какой-то переполох. Якобы они потеряли документы, не могли выйти на связь, да и разных ситуаций, говорит, случилось много», — поделилась с журналистами Ольга.

Новости о том, что россиянка с 10-летним сыном загадочно исчезли в Турции, появились в ноябре. Москвичка сообщила родственникам, что отправится вместе с ребенком за границу на корпоратив, а потом перестала выходить на связь. Позже их нашли на границе с Сирией и вернули в Россию.

