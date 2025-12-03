Раскрыта судьба загадочно пропавшей в Турции россиянки с 10-летним сыном

Пропавшую в Турции россиянку и ее 10-летнего сына нашли на границе с Сирией

Россиянку и ее ребенка, загадочно пропавших в Турции около месяца назад, нашли на границе с Сирией. Судьбу соотечественницы раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным источника, 32-летнюю Дарью и ее 10-летнего сына Максима обнаружили в районе турецкого города Адана. По одной из версий, москвичку могли загипнотизировать и завербовать кураторы из «Исламского государства» (ИГИЛ, ИГ — запрещенная в РФ террористическая организация).

Как пишет издание, сейчас Дарья и Максим находятся под присмотром местной полиции. Их перевозят в Стамбул, а оттуда депортируют на родину.

Информация о том, что россиянка с 10-летним сыном загадочно исчезли в Турции, появилась в ноябре. Дарья сообщила родственникам, что отправится вместе с ребенком за границу на корпоратив, а потом перестала выходить на связь.

