Пропавшая в Турции с 10-летним сыном россиянка вернулась на родину

Shot: Пропавшая в Турции Дарья и ее 10-летний сын вернулись в Москву

Россиянка Дарья, которая пропала в Турции вместе с 10-летним сыном Максимом и была найдена на границе с Сирией, вернулась на родину. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на ее близких.

Уточняется, что в настоящее время мать и сын отдыхают дома в Москве. Они в порядке, однако подробностями случившегося еще не поделились.

Информация о том, что россиянка с 10-летним сыном загадочно исчезли в Турции, появилась в ноябре. Дарья сообщила родственникам, что отправится вместе с ребенком за границу на корпоратив, а потом перестала выходить на связь. 3 декабря сообщалось, что мать и сына нашли на границе с Сирией.

