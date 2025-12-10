Реклама

09:33, 10 декабря 2025Путешествия

Пропавшая в Турции с 10-летним сыном россиянка вернулась на родину

Shot: Пропавшая в Турции Дарья и ее 10-летний сын вернулись в Москву
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Россиянка Дарья, которая пропала в Турции вместе с 10-летним сыном Максимом и была найдена на границе с Сирией, вернулась на родину. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на ее близких.

Уточняется, что в настоящее время мать и сын отдыхают дома в Москве. Они в порядке, однако подробностями случившегося еще не поделились.

Информация о том, что россиянка с 10-летним сыном загадочно исчезли в Турции, появилась в ноябре. Дарья сообщила родственникам, что отправится вместе с ребенком за границу на корпоратив, а потом перестала выходить на связь. 3 декабря сообщалось, что мать и сына нашли на границе с Сирией.

