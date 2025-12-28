Семью россиян обвинили в подготовке теракта

Семью россиян из Верхнего Дуброво арестовали за подготовку теракта

Семью россиян из Верхнего Дуброво в Свердловской области обвинили в подготовке теракта и арестовали. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что обвинения выдвинуты в адрес двух братьев и их сестры — Артема, Алексея и Татьяны Назаровых. Их включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Теперь россиян могут отправить в тюрьму на срок до 18 лет. Арестованные пытались обжаловать меру пресечения, однако безуспешно.

Ранее в Ставрополе предотвратили теракт против офицера Минобороны. По данным ведомства, девушка попала под влияние мошенников, которые, угрожая ей уголовным преследованием, склонили к совершению теракта.