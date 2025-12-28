Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:22, 28 декабря 2025Силовые структуры

Семью россиян обвинили в подготовке теракта

Семью россиян из Верхнего Дуброво арестовали за подготовку теракта
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Семью россиян из Верхнего Дуброво в Свердловской области обвинили в подготовке теракта и арестовали. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что обвинения выдвинуты в адрес двух братьев и их сестры — Артема, Алексея и Татьяны Назаровых. Их включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Теперь россиян могут отправить в тюрьму на срок до 18 лет. Арестованные пытались обжаловать меру пресечения, однако безуспешно.

Ранее в Ставрополе предотвратили теракт против офицера Минобороны. По данным ведомства, девушка попала под влияние мошенников, которые, угрожая ей уголовным преследованием, склонили к совершению теракта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп позвонил Путину перед встречей с Зеленским

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Путин предрек революцию нового типа

    Раскрыто место встречи Трампа и Зеленского

    Песков рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа

    В России обратили внимание на одну деталь во внешнем виде прилетевшего в США Зеленского

    В Германии потребовали передать Украине ракеты Taurus

    Путин подписал закон о переходе домовых чатов в MAX

    Российская шахматистка выиграла чемпионат мира

    Зеленского высмеяли из-за встречавших его в США «парней в шортах»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok