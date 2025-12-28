Котре: Украина не будет соответствовать стандартам Евросоюза как минимум 20 лет

Член комитета бундестага по международным делам Штефан Котре заявил «Известиям», что Украина не сможет соответствовать критериям для вступления в Евросоюз как минимум в течение следующих 20 лет.

«Украина, скорее всего, не будет соответствовать критериям для вступления в ЕС как минимум в течение следующих 20 лет», — заявил он, добавив, что Евросоюз давно перестал быть сообществом экономического и социального сотрудничества и стал инструментом односторонней политической ориентации европейских государств.

Котре отметил, что если Евросоюз продолжит курс на конфронтацию с Россией и, соответственно, на превращение Украины в инструмент борьбы с РФ, то довольно вероятно, что Украина, несмотря на невыполненные требования, будет принята в ЕС в ущерб всем государствам-членам.

«Но это, в свою очередь, лишь ускорит процесс распада Евросоюза», — сказал Котре.

В ноябре сообщалось, что Евросоюз не будет ускорять процесс вступления Украины в объединение. Как заявил глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер, сейчас объединение ведет дебаты не по поводу того, как принять страну в обход условий, а о том, как ускорить прогресс Украины.