Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:42, 28 декабря 2025Мир

Сроки соответствия Украины стандартам Евросоюза оценили

Котре: Украина не будет соответствовать стандартам Евросоюза как минимум 20 лет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Pixabay

Член комитета бундестага по международным делам Штефан Котре заявил «Известиям», что Украина не сможет соответствовать критериям для вступления в Евросоюз как минимум в течение следующих 20 лет.

«Украина, скорее всего, не будет соответствовать критериям для вступления в ЕС как минимум в течение следующих 20 лет», — заявил он, добавив, что Евросоюз давно перестал быть сообществом экономического и социального сотрудничества и стал инструментом односторонней политической ориентации европейских государств.

Котре отметил, что если Евросоюз продолжит курс на конфронтацию с Россией и, соответственно, на превращение Украины в инструмент борьбы с РФ, то довольно вероятно, что Украина, несмотря на невыполненные требования, будет принята в ЕС в ущерб всем государствам-членам.

«Но это, в свою очередь, лишь ускорит процесс распада Евросоюза», — сказал Котре.

В ноябре сообщалось, что Евросоюз не будет ускорять процесс вступления Украины в объединение. Как заявил глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер, сейчас объединение ведет дебаты не по поводу того, как принять страну в обход условий, а о том, как ускорить прогресс Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский удар вызвал шок на восточном фланге НАТО. Украину атаковали почти 500 беспилотников и 40 ракет

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Россияне запаниковали из-за одного нововведения

    На Украине допустили отказ Трампа от встречи с Зеленским

    Назван ключевой вопрос переговоров по Украине

    Раскрыты подробности разграбления Украины Коломойским

    В четырех аэропортах России ввели ограничения на полеты

    Раскрыты потери ВСУ в боях у Купянска

    Некоторым россиянам порекомендовали отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь

    Россиянам рассказали о шестидневных рабочих неделях в 2026 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok