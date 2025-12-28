Реклама

Мир
03:19, 28 декабря 2025Мир

Стало известно о переносе встречи Трампа и Зеленского

Белый дом сообщил о переносе встречи Трампа и Зеленского
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Встреча президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского состоится 28 декабря в 21:00 по московскому времени. О переносе сообщили в Белом доме, передает РИА Новости.

«Обновленное расписание: 1 час по полудни (21.00 мск) президент участвует в двусторонней встрече с президентом Украины», — говорится в сообщении.

Уточняется, что встреча двух лидеров состоится в Палм-Бич, Флорида. Там расположен гольф-клуб американского президента и его имение.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин допустил, что Трамп может отменить встречу с Зеленским.

