Бывший СССР
02:04, 28 декабря 2025Бывший СССР

На Украине допустили отказ Трампа от встречи с Зеленским

Соскин: Трамп может отказаться от встречи с Зеленским
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Javad Parsa / Reuters

Президент США Дональд Трамп может отказаться от встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за нового коррупционного скандала, который разразился на Украине. Об этом в эфире своего YouTube-канала выразил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Ему надо возвращаться [на Украину] или нет? Вот вопрос. Ну, сейчас Трамп ему может объяснит, а может Трамп вообще откажется с ним встречаться», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что Зеленский оказался в сложной ситуации из-за того, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало депутатов Верховной рады. Кроме того, положение украинского лидера осложняется и провалом на фронте.

Ранее стало известно, что НАБУ после обысков предъявило обвинения трем депутатам партии «Слуга народа».

