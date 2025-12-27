Трем депутатам партии Зеленского предъявили обвинения после обысков НАБУ

НАБУ после обысков предъявило обвинения трем депутатам партии «Слуга народа»

Депутатам от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому и Юрию Киселю были предъявлены обвинения после обысков Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), об этом сообщает издание «Зеркало недели».

Источники в правоохранительных органах заявили, что НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении преступной схемы. Она заключается в том, что нардепы систематически получали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде.

Всем троим предъявлено обвинение по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Сообщается также, что депутат Юрий Корявченков, связанный с «Кварталом 95», покинул Украину. На допрос вызван руководитель секретариата фракции «Слуга народа» Тарас Мельничук.

Как стало известно ранее, детективы пришли с обысками к близким друзьям Владимира Зеленского — депутатам Юрию Киселю и Юрию Корявченкову.

В НАБУ уточнили, что детективами была выявлена схема передачи денег среди представителей партии «Слуга народа». Участники группы систематически получали незаконную выгоду за голосование в Верховной Раде.

