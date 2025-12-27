Реклама

21:14, 27 декабря 2025

Трем депутатам партии Зеленского предъявили обвинения после обысков НАБУ

Марина Совина
Марина Совина

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Депутатам от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому и Юрию Киселю были предъявлены обвинения после обысков Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), об этом сообщает издание «Зеркало недели».

Источники в правоохранительных органах заявили, что НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении преступной схемы. Она заключается в том, что нардепы систематически получали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде.

Всем троим предъявлено обвинение по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Сообщается также, что депутат Юрий Корявченков, связанный с «Кварталом 95», покинул Украину. На допрос вызван руководитель секретариата фракции «Слуга народа» Тарас Мельничук.

Как стало известно ранее, детективы пришли с обысками к близким друзьям Владимира Зеленского — депутатам Юрию Киселю и Юрию Корявченкову.

В НАБУ уточнили, что детективами была выявлена схема передачи денег среди представителей партии «Слуга народа». Участники группы систематически получали незаконную выгоду за голосование в Верховной Раде.

